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Музетти: надеюсь, мой теннис в Торонто будет похож на Ferrari

Музетти: надеюсь, мой теннис в Торонто будет похож на Ferrari
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил свою готовность к турниру категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Итальянец начнёт борьбу за титул со второго круга.

«Надеюсь, мой теннис в Торонто будет похож на Ferrari. Иногда мой теннис сложный. У меня много вариативности, поэтому выбрать правильный подход не всегда легко. Я провёл здесь тренировку и получил хорошие впечатления. Рад выступить в Торонто», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Напомним, «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин.

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