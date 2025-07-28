Музетти: надеюсь, мой теннис в Торонто будет похож на Ferrari

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил свою готовность к турниру категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Итальянец начнёт борьбу за титул со второго круга.

«Надеюсь, мой теннис в Торонто будет похож на Ferrari. Иногда мой теннис сложный. У меня много вариативности, поэтому выбрать правильный подход не всегда легко. Я провёл здесь тренировку и получил хорошие впечатления. Рад выступить в Торонто», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Напомним, «Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин.