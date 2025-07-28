Гаэль Монфис заявил, что больше не сыграет на «Мастерсе» в Торонто

48-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что не собирается возвращаться на «Мастерс» в Торонто (Канада). На старте турнира он уступил 142-й ракетке мира чилийцу Томасу Барриосу-Вера со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (3:7), упустив четыре матчбола.

«Это последний раз, когда я играю в Торонто. Пройдёт два года, прежде чем я снова смогу здесь сыграть, так что, по сути, у меня уже не будет такой возможности. Думаю, к тому времени я буду слишком стар. Поэтому я считаю, что это мой последний раз здесь. Эта мысль пришла мне в голову, когда я уходил с корта. Печально, но это мой последний матч в этом месте», — приводит слова Монфиса Punto de Break.

Напомним, места проведения канадского «Мастерса» ежегодно меняются между двумя городами — Торонто и Монреалем.