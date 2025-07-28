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Гаэль Монфис заявил, что больше не сыграет на «Мастерсе» в Торонто

Гаэль Монфис заявил, что больше не сыграет на «Мастерсе» в Торонто
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48-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что не собирается возвращаться на «Мастерс» в Торонто (Канада). На старте турнира он уступил 142-й ракетке мира чилийцу Томасу Барриосу-Вера со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (3:7), упустив четыре матчбола.

Торонто. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Томас Барриос-Вера
Чили
Томас Барриос-Вера
Т. Барриос-Вера

«Это последний раз, когда я играю в Торонто. Пройдёт два года, прежде чем я снова смогу здесь сыграть, так что, по сути, у меня уже не будет такой возможности. Думаю, к тому времени я буду слишком стар. Поэтому я считаю, что это мой последний раз здесь. Эта мысль пришла мне в голову, когда я уходил с корта. Печально, но это мой последний матч в этом месте», — приводит слова Монфиса Punto de Break.

Напомним, места проведения канадского «Мастерса» ежегодно меняются между двумя городами — Торонто и Монреалем.

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