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Зверев рассказал, что Надаль сам связался с ним с предложением о тренерской помощи

Зверев рассказал, что Надаль сам связался с ним с предложением о тренерской помощи
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от работы с тренером Тони Надалем, дядей 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Это любопытно, потому что после Уимблдона он связался со мной. Я был очень благодарен ему за это. Мы поговорили по телефону около полутора часов, обменялись парой сообщений, а потом решили встретиться на Мальорке.

Он, на мой взгляд, не только отличный тренер, но и человек, который вселяет уверенность. Потому что когда говорит он или когда говорит Рафа, их хочется слушать, и дали мне хорошую оценку», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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