Давидович-Фокина проиграл четыре из четырёх финалов турниров ATP в одиночном разряде
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина проиграл четыре из четырёх финалов турниров категории ATP. 26-летний спортсмен по-прежнему не выиграл свой первый титул в одиночном разряде.
Сегодня, 28 июля, Давидович-Фокина проиграл австралийцу Алексу де Минору в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:7.
Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:55 МСК
26
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
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13
Алекс де Минор
А. де Минор
Напомним, Алехандро ранее проигрывал в финалах турниров Монте-Карло-2022, Делрей-Бич-2025 и Акапулько-2025.
26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.
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