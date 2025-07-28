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Давидович-Фокина проиграл четыре из четырёх финалов турниров ATP в одиночном разряде

Давидович-Фокина проиграл четыре из четырёх финалов турниров ATP в одиночном разряде
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина проиграл четыре из четырёх финалов турниров категории ATP. 26-летний спортсмен по-прежнему не выиграл свой первый титул в одиночном разряде.

Сегодня, 28 июля, Давидович-Фокина проиграл австралийцу Алексу де Минору в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:7.

Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:55 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
26
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 6 3
5 		6 7 7
         
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Напомним, Алехандро ранее проигрывал в финалах турниров Монте-Карло-2022, Делрей-Бич-2025 и Акапулько-2025.

26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.

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