Руне рассказал о работе с тренером, которого Синнер уволил за раскрытие личной информации

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился впечатлениями от работы с тренером по фитнесу Марко Паничи.

В начале лета лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер уволил Паничи из своей команды после того, как тренер рассказал СМИ, что Янник плакал 15 минут в раздевалке после поражения в финале «Ролан Гаррос».

«На тот момент у меня не было физиотерапевта. Я попробовал поработать с ним пару дней в Монако, и его упражнения стали для меня вызовом. Он делает упор на координацию, заставляет работать над деталями, которые я раньше не тренировал.

Кроме того, учитывая его опыт, долгую работу с Джоковичем и короткий период с Синнером, я вижу, что он умеет связывать физическую подготовку с теннисом. У него потрясающий талант в этом, и я очень рад возможности работать с ним», — приводит слова Руне Punto de Break.