Давидович-Фокина поздравил де Минора с победой на турнире ATP-500 в Вашингтоне

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал поражение от австралийца Алекса де Минора в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 6:7.

«Хочу поздравить Алекса. Он заслужил победу. Он боролся за каждый чёртов мяч. Извините за выражение», — сказал Давидович-Фокина на церемонии награждения.

Напомним, Алехандро ранее проигрывал в финалах турниров Монте-Карло-2022, Делрей-Бич-2025 и Акапулько-2025.

26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.