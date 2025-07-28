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Людмила Самсонова опубликовала фото с командой из Монреаля

Людмила Самсонова опубликовала фото с командой из Монреаля
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала фото с командой в преддверии турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Фото: страница самсоновой в социальных сетях

Отметим, что Самсонова начнёт борьбу за титул со второго круга. Она встретится с победительницей матча Арьяна Арсено (Канада) — Наоми Осака (Япония).

На соревнованиях в Монреале сыграют ещё 10 российских теннисисток — Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Анна Блинкова. Через квалификацию в основную сетку соревнований пробилась Камилла Рахимова.

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