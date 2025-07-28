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«Просто безумно». Кирьос — о том, что Медведев назвал Синнера самым умным игроком тура

«Просто безумно». Кирьос — о том, что Медведев назвал Синнера самым умным игроком тура
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на то, что россиянин Даниил Медведев и итальянец Лоренцо Музетти назвали лидера мирового рейтинга Янника Синнера самым умным игроком в туре.

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«Просто БЕЗУМНО прямо сейчас называть Синнера», — написал Кирьос на личной странице в соцсетях, добавив несколько смеющихся эмодзи.

На прошлой неделе стало известно, что Синнер вернул в свою команду фитнес-тренера Умберто Феррару, с которым работал с мая 2022 года по сентябрь прошлого года. Они расстались после скандала с клостеболом. После отстранения Синнера из-за употребления допинга Кирьос не раз высказывался о Яннике в негативном ключе.

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