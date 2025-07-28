Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 28 июля

Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 28 июля
Комментарии

Сегодня, 28 июля и в ночь на 29 июля, в Монреале (Канада) пройдёт второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Первый круг. Расписание 28-29 июля (время — московское):

  • 18:00. Камилла Рахимова (Россия) — Кайла Кросс (Канада).
  • 18:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханьюй Гой (Китай).
  • 19:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).
  • 19:30. Кэролайн Доулхайд (США) — Анна Блинкова (Россия).
  • 21:00. Арьяна Арсено (Канада) — Наоми Осака (Япония).
  • 02:30. Антония Ружич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия). 
Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Монреале
Материалы по теме
Калинская и её собака покорили Вашингтон. Все в диком восторге от красотки Беллы
Калинская и её собака покорили Вашингтон. Все в диком восторге от красотки Беллы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android