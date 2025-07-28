Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 28 июля
Сегодня, 28 июля и в ночь на 29 июля, в Монреале (Канада) пройдёт второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.
Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Первый круг. Расписание 28-29 июля (время — московское):
- 18:00. Камилла Рахимова (Россия) — Кайла Кросс (Канада).
- 18:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханьюй Гой (Китай).
- 19:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).
- 19:30. Кэролайн Доулхайд (США) — Анна Блинкова (Россия).
- 21:00. Арьяна Арсено (Канада) — Наоми Осака (Япония).
- 02:30. Антония Ружич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия).
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