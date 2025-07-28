Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 28 июля

Сегодня, 28 июля и в ночь на 29 июля, в Монреале (Канада) пройдёт второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Первый круг. Расписание 28-29 июля (время — московское):