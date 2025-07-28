Арина Соболенко показала, как проводит день восстановления в США

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии, на которых показала, как занимается восстановлением.

«День восстановления в Майами», — написала Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартовал в воскресенье, 27 июля. Она приняла решение отдохнуть после Уимблдона-2025, на котором дошла до полуфинала. В матче за выход в финал белоруска проиграла американке Аманде Анисимовой — 4:6, 6:4, 4:6. Чемпионкой Уимблдона стала полька Ига Швёнтек.