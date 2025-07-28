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Янник Синнер проводит 60-ю неделю в ранге первой ракетки мира

Янник Синнер проводит 60-ю неделю в ранге первой ракетки мира
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер проводит юбилейную 60-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга ATP. По данному показателю он занимает 12-е место в истории.

Янник Синнер стал первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос» — 2024. За это время он выиграл US Open — 2024, Australian Open — 2025, Уимблдон-2025, Итоговый турнир — 2024, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай).

Отметим, что все 60 недель в ранге лидера Синнер проводит без перерыва. Он занимает 11-е место в истории по количеству недель подряд на первой строчке рейтинга.

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