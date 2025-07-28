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«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 28 июля

«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 28 июля
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Сегодня, 28 июля и в ночь на 29 июля, в Торонто (Канада) пройдёт второй игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Первый круг (время московское). Расписание:

28 июля

  • 18:00. Маккензи Макдональд (США) — Давид Гоффен (Бельгия).
  • 19:30. Александар Вукич (Австралия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
  • 19:30. Маттия Беллуччи (Италия) — Юго Гастон (Франция).
  • 21:00. Тристан Скулкейт (Австралия) — Жоао Фонсека (Бразилия).
  • 21:00. Маркос Гирон (США) — Адриан Маннарино (Франция).

29 июля

  • 1:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Уго Дельен (Боливия).
  • 3:30. Артур Риндеркнеш (Франция) — Алексис Галарно (Канада)

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.

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