«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 28 июля

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Сегодня, 28 июля и в ночь на 29 июля, в Торонто (Канада) пройдёт второй игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Первый круг (время московское). Расписание:

28 июля

18:00. Маккензи Макдональд (США) — Давид Гоффен (Бельгия).

19:30. Александар Вукич (Австралия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

19:30. Маттия Беллуччи (Италия) — Юго Гастон (Франция).

21:00. Тристан Скулкейт (Австралия) — Жоао Фонсека (Бразилия).

21:00. Маркос Гирон (США) — Адриан Маннарино (Франция).

29 июля

1:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Уго Дельен (Боливия).

3:30. Артур Риндеркнеш (Франция) — Алексис Галарно (Канада)

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.