Мирра Андреева назвала трёх теннисисток, на которых равнялась на старте карьеры

Российская теннисистка пятая ракетка мира Мирра Андреева выделила теннисисток, которые послужили для неё примером. 18-летняя спортсменка равнялась на соотечественницу Марию Шарапову, американку Серену Уильямс и представительницу Румынии Симону Халеп.

«Определённо, я смотрела много матчей Марии Шараповой и Серены Уильямс. Очень нравилось, как играет Симона Халеп. Я даже как-то раз потренировалась с ней – в конце прошлого года. Это был совершенно нереальный опыт. Мне удалось выйти на корт с игроком, за которым раньше так внимательно следила. Так что да, я бы сказала, что именно на этих трёх теннисисток я равнялась», – сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, Мирра Андреева выступит на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Свой путь за титулом она начнёт со второго круга.