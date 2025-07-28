Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева назвала трёх теннисисток, на которых равнялась на старте карьеры

Мирра Андреева назвала трёх теннисисток, на которых равнялась на старте карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка пятая ракетка мира Мирра Андреева выделила теннисисток, которые послужили для неё примером. 18-летняя спортсменка равнялась на соотечественницу Марию Шарапову, американку Серену Уильямс и представительницу Румынии Симону Халеп.

«Определённо, я смотрела много матчей Марии Шараповой и Серены Уильямс. Очень нравилось, как играет Симона Халеп. Я даже как-то раз потренировалась с ней – в конце прошлого года. Это был совершенно нереальный опыт. Мне удалось выйти на корт с игроком, за которым раньше так внимательно следила. Так что да, я бы сказала, что именно на этих трёх теннисисток я равнялась», – сказала Андреева на пресс-конференции.

Напомним, Мирра Андреева выступит на турнире WTA-1000 в Монреале (Канада). Свой путь за титулом она начнёт со второго круга.

Материалы по теме
Драма в битве чемпионок ТБШ. Новая соперница Мирры падала и плакала, но победила
Драма в битве чемпионок ТБШ. Новая соперница Мирры падала и плакала, но победила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android