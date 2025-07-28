Карен Хачанов ответил, является ли рейтинг отражением уровня теннисиста

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о важности положения в мировом рейтинге.

«Рейтинг — это отражение того, как ты играешь в сезоне и на данный момент. На нём зацикливаться не надо. Но в то же время иногда нужно смотреть и проверять, даёт ли свои плоды то, чего ты добиваешься», — сказал Хачанов в интервью для «Больше!».

Напомним, Хачанов поднимался до восьмого места в мировом рейтинге. Этот результат является лучшим в карьере теннисиста. Игрок готовится выступить на хардовом турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алексей Попырин.