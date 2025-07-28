Циципас: только что узнал, что я злодей в чьей-то истории. Наконец-то

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал пост на фоне скандального завершения сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.

«Только что узнал, что я злодей в чьей-то истории. Наконец-то», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года. Ранее Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Циципаса во время совместной работы с ним.

Далее Стефанос Циципас выступит на турнире категории «Мастерс» в Торонто. Во втором круге он сыграет с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй).