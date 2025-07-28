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Анна Калинская опубликовала пост после поражения в финале турнира в Вашингтоне

Анна Калинская опубликовала пост после поражения в финале турнира в Вашингтоне
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31-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях пост по итогам турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Спортсменка дошла до финала, где потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес со счётом 1:6, 2:6.

Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Что за неделя была в Вашингтоне. Не тот результат, которого я хотела, но выход в финал — приятное чувство. Скоро Канада», — написала Калинская.

Финал в Вашингтоне стал первым для Калинской в нынешнем сезоне в одиночном разряде. В первом круге турнира категории WTA-1000 в Монреале, который проходит на этой неделе, Калинская встретится с американкой Энн Ли.

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