Анна Калинская опубликовала пост после поражения в финале турнира в Вашингтоне

31-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях пост по итогам турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Спортсменка дошла до финала, где потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес со счётом 1:6, 2:6.

«Что за неделя была в Вашингтоне. Не тот результат, которого я хотела, но выход в финал — приятное чувство. Скоро Канада», — написала Калинская.

Финал в Вашингтоне стал первым для Калинской в нынешнем сезоне в одиночном разряде. В первом круге турнира категории WTA-1000 в Монреале, который проходит на этой неделе, Калинская встретится с американкой Энн Ли.