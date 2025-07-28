Анна Калинская опубликовала пост после поражения в финале турнира в Вашингтоне
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31-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях пост по итогам турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Спортсменка дошла до финала, где потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес со счётом 1:6, 2:6.
Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
36
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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48
Анна Калинская
А. Калинская
«Что за неделя была в Вашингтоне. Не тот результат, которого я хотела, но выход в финал — приятное чувство. Скоро Канада», — написала Калинская.
Финал в Вашингтоне стал первым для Калинской в нынешнем сезоне в одиночном разряде. В первом круге турнира категории WTA-1000 в Монреале, который проходит на этой неделе, Калинская встретится с американкой Энн Ли.
Комментарии
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