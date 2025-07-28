Алекс де Минор опубликовал пост после победы на турнире ATP-500 в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор опубликовал пост после победы на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В решающем матче австралиец обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3).

«Особенная неделя в Вашингтоне. Рад завоевать10-й титул АТР! Спасибо за поддержку на протяжении недели — вы лучшие. Большое уважение Давидович-Фокине за битву в финале», — написал де Минор.

По итогам турнира в Вашингтоне де Минор вернулся в топ-10 мирового рейтинга. Австралиец расположился на восьмом месте и вытеснил из первой десятки россиянина Андрея Рублёва.