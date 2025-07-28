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Алекс де Минор опубликовал пост после победы на турнире ATP-500 в Вашингтоне

Алекс де Минор опубликовал пост после победы на турнире ATP-500 в Вашингтоне
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор опубликовал пост после победы на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В решающем матче австралиец обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3).

Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:55 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
26
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 6 3
5 		6 7 7
         
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Особенная неделя в Вашингтоне. Рад завоевать10-й титул АТР! Спасибо за поддержку на протяжении недели — вы лучшие. Большое уважение Давидович-Фокине за битву в финале», — написал де Минор.

По итогам турнира в Вашингтоне де Минор вернулся в топ-10 мирового рейтинга. Австралиец расположился на восьмом месте и вытеснил из первой десятки россиянина Андрея Рублёва.

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