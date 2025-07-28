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Мирра Андреева — об общении со СМИ: сейчас это воспринимается как часть моей работы

Мирра Андреева — об общении со СМИ: сейчас это воспринимается как часть моей работы
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с вниманием со стороны средств массовой информации (СМИ) к своим результатам и карьере.

– Как вы справляетесь с таким вниманием в таком юном возрасте?
– Думаю, сейчас с этим становится проще. Вначале, конечно, всё было новым и немного ошеломляющим, но со временем я привыкаю и набираюсь опыта. От турнира к турниру становится легче. Сейчас это уже воспринимается как часть моей работы, и мне даже нравится этим заниматься. Так что для меня совсем не проблема иногда уделять много времени СМИ, – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Монреале.

Мирра Андреева принимает участие в турнире WTA-1000 в Монреале. Свой путь на соревнованиях она начнёт с матча второго круга с канадкой Бьянкой Андрееску.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 8 августа. В прошлом году он проводился в канадском Торонто, где победу одержала американка Джессика Пегула.

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