Давидович-Фокина и де Минор вместе полетели в Торонто после упорного матча в Вашингтоне

19-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина опубликовал в социальных сетях совместное фото с восьмой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором возле самолёта. Теннисисты вместе отправились в Торонто (Канада), где уже стартовал турнир серии «Мастерс».

Фото: из личного архива Алехандро Давидович-Фокины

Нельзя не отметить, что ещё вчера (по местному времени) Давидович-Фокина и де Минор в ожесточённой борьбе сражались за титул турнира ATP-500. Алекс выиграл со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3). После матча испанец не смог сдержать слёз, так как снова упустил шанс завоевать дебютный титул на уровне ATP. Де Минор долгое время утешал соперника на его скамье.