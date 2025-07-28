Давидович-Фокина и де Минор вместе полетели в Торонто после упорного матча в Вашингтоне
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19-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина опубликовал в социальных сетях совместное фото с восьмой ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором возле самолёта. Теннисисты вместе отправились в Торонто (Канада), где уже стартовал турнир серии «Мастерс».
Фото: из личного архива Алехандро Давидович-Фокины
Нельзя не отметить, что ещё вчера (по местному времени) Давидович-Фокина и де Минор в ожесточённой борьбе сражались за титул турнира ATP-500. Алекс выиграл со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3). После матча испанец не смог сдержать слёз, так как снова упустил шанс завоевать дебютный титул на уровне ATP. Де Минор долгое время утешал соперника на его скамье.
Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:55 МСК
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Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
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Алекс де Минор
А. де Минор
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