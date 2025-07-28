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Мирра Андреева рассказала о влиянии сестры Эрики на свои результаты в теннисе

Мирра Андреева рассказала о влиянии сестры Эрики на свои результаты в теннисе
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какое влияние на её игру оказала старшая сестра Эрика.

– Твоя сестра играет в туре. Какое влияние она оказала на твой прогресс и развитие как игрока?
– Могу сказать, что, если бы она не играла в теннис или вообще не была бы моей сестрой, я вряд ли оказалась бы здесь так быстро. Она сыграла во множестве турниров, в которых я потом уже не участвовала — она просто показала мне путь. Благодаря этому я сэкономила время, сразу играя в самых важных турнирах, где можно было набрать больше очков и быстрее подняться в рейтинге. Думаю, если бы она не играла в теннис, я, возможно, сейчас была бы где-то в районе 200-й позиции или около того. Поэтому я очень благодарна ей за то, что она всегда шла впереди и была для меня примером всю мою жизнь, – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Монреале.

На прошедшем Уимблдоне-2025 21-летняя Эрика Андреева принимала участие в квалификационном турнире, где проиграла в матче первого круга француженке Селене Яничиевич (4:6, 5:7 (3:7)). В октябре 2024 года Андреева-старшая поднималась на 65-ю строчку рейтинга WTA, что является её лучшим показателем на данный момент.

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