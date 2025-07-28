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Медведев, Рублёв, Кирьос и Рыбакина рассказали, кого считают самым энергичным игроком

Медведев, Рублёв, Кирьос и Рыбакина рассказали, кого считают самым энергичным игроком
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Топовые теннисисты в рамках викторины от пресс-службы турнира в Вашингтоне (США) рассказали, кого считают самым мощным по энергии игроком.

Бен Шелтон: Наверное, я.
Эмма Наварро: У Бена Шелтона полно энергии.
Тейлор Фриц: Наварро. Находясь рядом с ней на Олимпийских играх, я увидел, что она невероятно общительный человек.
Хольгер Руне: Я бы, наверное, назвал Александра Бублика. По ощущениям, на корте он просто горит, понимаете? Постоянно что-то говорит, рядом с ним вечно что-то происходит.
Даниил Медведев: Алькарас.
Лоренцо Музетти: Алькарас. Думаю, он действительно энергичен в том, что делает на корте.
Фрэнсис Тиафо: Давайте назовём Ника Кирьоса.
Ник Кирьос: Гаэль Монфис. Гаэль всегда отличался своей индивидуальностью и энергией. Если у тебя будет даже худший день в жизни, как только ты увидишь Гаэля, ты забудешь обо всём.
Елена Рыбакина: Возможно, Бен Шелтон.
Андрей Рублёв: Думаю, Шелтон.
Джессика Пегула: Бен Шелтон. Каждый раз, когда смотрю на него, не понимаю, откуда у него берётся столько энергии.

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