Медведев, Рублёв, Кирьос и Рыбакина рассказали, кого считают самым энергичным игроком

Топовые теннисисты в рамках викторины от пресс-службы турнира в Вашингтоне (США) рассказали, кого считают самым мощным по энергии игроком.

Бен Шелтон: Наверное, я.

Эмма Наварро: У Бена Шелтона полно энергии.

Тейлор Фриц: Наварро. Находясь рядом с ней на Олимпийских играх, я увидел, что она невероятно общительный человек.

Хольгер Руне: Я бы, наверное, назвал Александра Бублика. По ощущениям, на корте он просто горит, понимаете? Постоянно что-то говорит, рядом с ним вечно что-то происходит.

Даниил Медведев: Алькарас.

Лоренцо Музетти: Алькарас. Думаю, он действительно энергичен в том, что делает на корте.

Фрэнсис Тиафо: Давайте назовём Ника Кирьоса.

Ник Кирьос: Гаэль Монфис. Гаэль всегда отличался своей индивидуальностью и энергией. Если у тебя будет даже худший день в жизни, как только ты увидишь Гаэля, ты забудешь обо всём.

Елена Рыбакина: Возможно, Бен Шелтон.

Андрей Рублёв: Думаю, Шелтон.

Джессика Пегула: Бен Шелтон. Каждый раз, когда смотрю на него, не понимаю, откуда у него берётся столько энергии.