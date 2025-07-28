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Сафина: Тони Надаль — очень прямолинейный. Не знаю, насколько Зверев готов изменить себя

Сафина: Тони Надаль — очень прямолинейный. Не знаю, насколько Зверев готов изменить себя
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Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина высказалась о возможном сотрудничестве третьей ракетки мира немца Александра Зверева с известным тренером Тони Надалем.

«Честно, не знаю по поводу сотрудничества Саши Зверева с Тони Надалем. Я честно желаю ему удачи, мне правда хочется, чтобы он вылез из этой своей депрессии, как он говорит, потому что никому такого не пожелаешь.

Не знаю, правда будет очень интересно понаблюдать. Просто Тони – очень прямолинейный. Не знаю, насколько Саша готов изменить себя и пустить ещё одного человека в свою команду. Посмотрим. Мне кажется, в этом союзе очень многое будет зависеть от Саши. Насколько он захочет меняться, захочет слушать его и захочет пробовать какие-то новые вещи. Безусловно, желаю только удачи», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Зверев готовился к серии американских турниров в академии Рафаэля Надаля, Тони присутствовал на тренировках. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Тони не станет постоянным тренером Зверева.

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