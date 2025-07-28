Сафина: Халеп развелась, когда работала с Муратоглу. Осака — тоже. Как-то интересно почему

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина отреагировала на то, что четырёхкратная победительница мэйджоров японка Наоми Осака завершила сотрудничество с Патриком Муратоглу.

«Халеп, когда работала с Патриком, развелась. Осака работала с Патриком и тоже развелась. Ничего не имею [в виду]. Но как-то интересно почему.

Мне вообще союз Осаки с Муратоглу казался очень странным. Честно. Я всего не знаю, только из первоисточника можно узнать, в чём причина. Но, насколько я знаю, Патрик просто очень хороший мотиватор. Многие, кто с ним общался, сотрудничал, знают. Он умеет внушить веру в себя. Интересно просто, с кем теперь будет работать Наоми», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».