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Швёнтек рассказала, какое давление она испытывала при лидерстве в рейтинге WTA

Швёнтек рассказала, какое давление она испытывала при лидерстве в рейтинге WTA
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о том, насколько сложно может быть теннисистке, находящейся на первой строчке рейтинга WTA, в физическом и психологическом плане

— Ты уже была первой ракеткой мира, а теперь снова стремишься к вершине рейтинга. Что требуется в физическом и ментальном плане, чтобы быть номером один?
– Достичь вершины — уже само по себе большое испытание, но удержаться там — ещё сложнее, особенно в ментальном плане. Я бы сказала, нужны большая психологическая устойчивость и постоянство. Нужно быть готовой к каждому турниру — как физически, так и морально. И, безусловно, одно из самых сложных — привыкнуть к тому, что все хотят тебя обыграть. Это непросто, однако именно этого требует статус первой ракетки мира, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Монреале.

Напомним, Швёнтек занимает третью строчку рейтинга WTA. Первой ракеткой мира является белоруска Арина Соболенко.

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