Ига Швёнтек — о победе на Уимблдоне-2025: ещё один опыт, который пригодится в будущем

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказала мнение о том, что не считает победу на Уимблдоне-2025 поворотным моментом в своей карьере. В финале турнира она обыграла американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).

– Насколько победа на Уимблдоне может стать поворотным моментом в твоей карьере?

– Думаю, я уже слишком опытная, чтобы говорить о каких-то поворотных моментах. Я уже поняла, что, даже когда выигрываешь турнир «Большого шлема», всё равно нужно возвращаться к работе. Да, вокруг много шума, ты можешь отпраздновать неделю, но сезон продолжается.

Безусловно, я могу многое взять из этой победы — в плане веры в себя и умения не сдаваться, потому что теннис всегда может приятно удивить, если достаточно усердно работать. Я учла определённые уроки, однако я бы не назвала это поворотным моментом. Это просто ещё один опыт, который пригодится в будущем, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Монреале.