Юлия Путинцева проиграла 259-й ракетке мира на старте турнира в Монреале

46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно выступила в одиночном разряде турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче первого круга Путинцева со счётом 3:6, 3:6 проиграла 259-й ракетке мира из Китая Ханьюй Го (Q).

Встреча Путинцевой с Ханьюй Го продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Юлия один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что это пятое поражение подряд Путинцевой в основных сетках турниров WTA.