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Юлия Путинцева — Ханьюй Го, результат матча 28 июля 2025, счёт 0:2, 1-й круг Монреаля

Юлия Путинцева проиграла 259-й ракетке мира на старте турнира в Монреале
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46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно выступила в одиночном разряде турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 18:10 МСК
Юлия Путинцева
46
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ханьюй Го
259
Китай
Ханьюй Го
Х. Го

В матче первого круга Путинцева со счётом 3:6, 3:6 проиграла 259-й ракетке мира из Китая Ханьюй Го (Q).

Встреча Путинцевой с Ханьюй Го продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Юлия один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Отметим, что это пятое поражение подряд Путинцевой в основных сетках турниров WTA.

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