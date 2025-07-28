Юлия Путинцева проиграла 259-й ракетке мира на старте турнира в Монреале
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46-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно выступила в одиночном разряде турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 18:10 МСК
46
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
259
Ханьюй Го
Х. Го
В матче первого круга Путинцева со счётом 3:6, 3:6 проиграла 259-й ракетке мира из Китая Ханьюй Го (Q).
Встреча Путинцевой с Ханьюй Го продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Юлия один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Отметим, что это пятое поражение подряд Путинцевой в основных сетках турниров WTA.
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