«Ничто не вечно». Муратоглу впервые прокомментировал завершение сотрудничества с Осакой

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу впервые высказался о завершении сотрудничества с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

«Ничто не вечно. Важно то, что сотрудничество принесло каждому и что сохранилось после этого. После 10 месяцев совместной работы мы решили расстаться в профессиональном плане. Я благодарен тебе за твоё доверие, за пройденный путь и за то, что мы построили вместе. Я всегда буду поддерживать тебя и желаю тебе всего наилучшего, Наоми», — написал Муратоглу в социальных сетях.