Камилла Рахимова вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где сразится с Элиной Свитолиной
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62-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 18:10 МСК
62
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|3
|2
262
Кайла Кросс
К. Кросс
В матче первого круга квалифаер Рахимова со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 262-ю ракетку мира, 20-летнюю представительницу Канады Кайлу Кросс (WC).
Встреча Рахимовой с Кросс продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Камилла ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Кайлы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Рахимовой в Монреале станет бронзовый призёр Олимпиады-2020, 13-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина (10).
Комментарии
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