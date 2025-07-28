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Камилла Рахимова — Кайла Кросс, результат матча 28 июля 2025, счет 2:1, 1-й круг Монреаля

Камилла Рахимова вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где сразится с Элиной Свитолиной
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62-я ракетка мира, 23-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 18:10 МСК
Камилла Рахимова
62
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Кайла Кросс
262
Канада
Кайла Кросс
К. Кросс

В матче первого круга квалифаер Рахимова со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 262-ю ракетку мира, 20-летнюю представительницу Канады Кайлу Кросс (WC).

Встреча Рахимовой с Кросс продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Камилла ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Кайлы шесть эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Рахимовой в Монреале станет бронзовый призёр Олимпиады-2020, 13-я ракетка мира из Украины Элина Свитолина (10).

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