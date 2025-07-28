«Сёстры Уильямс сыграли огромную роль». Гауфф — о большом количестве американок в топе WTA

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась мнением о том, почему в топе рейтинга WTA на данном этапе сезона-2025 находятся пять представительниц США.

– 5 из 11 лучших теннисисток мира — из США. Как ты думаешь, что стало главными причинами такого подъёма в последние годы?

– Думаю, если смотреть в долгосрочной перспективе, то, безусловно, сёстры Уильямс сыграли огромную роль. Они сделали теннис гораздо более популярным видом спорта в США. Конечно, у нас были великие спортсменки, такие как Крис Эверт и Линдси Дэвенпорт, но я не росла на их матчах, и, думаю, большинство нынешних игроков из топ-10 тоже нет — просто из-за разницы в возрасте. Ничего против них, но всё же это так.

Кроме того, теннис — очень популярный вид спорта среди женщин в США. Многие из наших молодых спортсменок выбирают именно теннис или, например, лёгкую атлетику. А у мужчин в США чаще выбор падает на баскетбол или американский футбол, так что многие из самых талантливых атлетов идут туда.

Мы видим успех друг друга. Ты видишь, как кто-то из твоих соотечественниц добивается успеха, вспоминаешь, что когда-то выигрывала у неё на тренировке, и думаешь: «Если она дошла до финала «Шлема», значит, и я смогу». Думаю, у нас действительно есть дух поддержки. Мы хорошо общаемся, болеем друг за друга, часто вместе тренируемся, и это помогает нам расти. Здорово видеть, как американский теннис развивается, особенно в женской части тура, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Монреале.