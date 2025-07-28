Бывший тренер Швёнтек Викторовски начал пробное сотрудничество с Осакой

Известный польский тренер Томаш Викторовски начал пробное сотрудничество с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, сообщает издание Polski Sport. Позднее эту информацию подтвердил и агент Осаки Стюарт Дугид.

Сообщается, что Викторовски вылетел в Монреаль (Канада), где проходит турнир категории WTA-1000. В его рамках сегодня, 28 июля, Осака сразится с 515-й ракеткой мира канадкой Арьяной Арсено (Q).

Отметим, что Викторовски с 2011 по 2018 год тренировал бывшую вторую ракетку мира Агнешку Радваньску, а с 2021-го по 2024-й – ныне шестикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Игу Швёнтек. После расставания со Швёнтек Томаш взял отдых от тренерства и появлялся в роли ТВ-комментатора. Отметим, что с ним Ига выиграла четыре «Шлема».