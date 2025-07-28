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Бывший тренер Швёнтек Викторовски начал пробное сотрудничество с Осакой

Бывший тренер Швёнтек Викторовски начал пробное сотрудничество с Осакой
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Известный польский тренер Томаш Викторовски начал пробное сотрудничество с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, сообщает издание Polski Sport. Позднее эту информацию подтвердил и агент Осаки Стюарт Дугид.

Сообщается, что Викторовски вылетел в Монреаль (Канада), где проходит турнир категории WTA-1000. В его рамках сегодня, 28 июля, Осака сразится с 515-й ракеткой мира канадкой Арьяной Арсено (Q).

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Арьяна Арсено
515
Канада
Арьяна Арсено
А. Арсено
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
49
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Отметим, что Викторовски с 2011 по 2018 год тренировал бывшую вторую ракетку мира Агнешку Радваньску, а с 2021-го по 2024-й – ныне шестикратную чемпионку турниров «Большого шлема» Игу Швёнтек. После расставания со Швёнтек Томаш взял отдых от тренерства и появлялся в роли ТВ-комментатора. Отметим, что с ним Ига выиграла четыре «Шлема».

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