Анна Блинкова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где встретится с Касаткиной
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81-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 20:00 МСК
55
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
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81
Анна Блинкова
А. Блинкова
В матче первого круга Блинкова со счётом 6:4, 6:1 обыграла 55-ю ракетку мира из США Кэролайн Доулхайд.
Встреча Блинковой с Доулхайд продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кэролайн четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующей соперницей Блинковой в Монреале станет 18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина (15).
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