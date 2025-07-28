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Анна Блинкова — Кэролайн Доулхайд, результат матча 28 июля 2025, счёт 2:0, 1-й круг Монреаля

Анна Блинкова уверенно вышла во 2-й круг турнира в Монреале, где встретится с Касаткиной
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81-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно стартовала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Кэролайн Доулхайд
55
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анна Блинкова
81
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В матче первого круга Блинкова со счётом 6:4, 6:1 обыграла 55-ю ракетку мира из США Кэролайн Доулхайд.

Встреча Блинковой с Доулхайд продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Анна ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Кэролайн четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей Блинковой в Монреале станет 18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина (15).

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