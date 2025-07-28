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Синнер — в топ-4 игроков в истории по продолжительности дебютной серии на вершине рейтинга

Синнер — в топ-4 игроков в истории по продолжительности дебютной серии на вершине рейтинга
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер начал 60-ю неделю подряд на вершине рейтинга ATP с дебютного появления на ней. Это четвёртый результат в истории мужского тенниса. Более продолжительные серии были только у таких игроков, как Роджер Федерер, Джимми Коннорс и Ллейтон Хьюитт.

Рекордсмены ATP-тура по серии дебютного нахождения в роли первой ракетки мира:

1. Роджер Федерер (Швейцария) – 237 недель (начало серии — февраль 2004 года).
2. Джимми Коннорс (США) – 160 (июль 1974-го).
3. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 75 (ноябрь 2001-го).
4. Янник Синнер (Италия) – 60 недель (июнь 2024-го).
5. Новак Джокович (Сербия) – 52 (июль 2011-го).

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