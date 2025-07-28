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Гауфф — о покрытии на турнире в Монреале: нельзя сказать, что оно идеально мне подходит

Гауфф — о покрытии на турнире в Монреале: нельзя сказать, что оно идеально мне подходит
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Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, подходит ли ей хардовое покрытие турнира WTA-1000 в Монреале (Канада), отметив, что ранее не добивалась значительных успехов на турнире.

«Думаю, нельзя сказать, что это покрытие идеально мне подходит. Если судить по прошлым результатам, у меня здесь не так уж хорошо всё складывалось. Кажется, максимум я доходила до четвертьфинала. Но, конечно, я бы очень хотела выступить лучше. На тренировочных кортах покрытие ощущается довольно быстрым, а вот на основном стадионе — наоборот, медленнее. Мячи в этом году тоже как-то иначе ощущаются — обычные мячи почему-то кажутся немного тяжелее.

Посмотрим, подойдёт ли покрытие моей игре. Если смотреть на историю, да, пока я здесь не блистала. Однако я подхожу к этому турниру с мыслью: если получится хорошо сыграть — отлично, если нет — надеюсь, что смогу извлечь уроки и использовать это в Цинциннати и на US Open.

Для меня этот турнир очень важен, чтобы провести хорошую серию на харде, независимо от результата. Я всегда много здесь учусь», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Монреале.

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