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Эмма Радукану — Елена-Габриэла Русе, результат матча 28 июля 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Монреале

Эмма Радукану одержала уверенную победу на старте турнира в Монреале
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Чемпионка US Open – 2021, 33-я ракетка мира, 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 20:25 МСК
Елена-Габриэла Русе
58
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Эмма Радукану
33
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

В матче первого круга Радукану со счётом 6:2, 6:4 обыграла 58-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча Радукану с Русе продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Эмма один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Русе два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Радукану в Монреале станет 37-я ракетка мира из США Питон Стирнс (32).

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