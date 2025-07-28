Эмма Радукану одержала уверенную победу на старте турнира в Монреале
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Чемпионка US Open – 2021, 33-я ракетка мира, 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 20:25 МСК
58
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
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33
Эмма Радукану
Э. Радукану
В матче первого круга Радукану со счётом 6:2, 6:4 обыграла 58-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе.
Встреча Радукану с Русе продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Эмма один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Русе два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Радукану в Монреале станет 37-я ракетка мира из США Питон Стирнс (32).
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