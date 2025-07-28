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Сафина назвала слабое место в игре Лейлы Фернандес, упомянув Моресмо

Сафина назвала слабое место в игре Лейлы Фернандес, упомянув Моресмо
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Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина оценила технику финалистки US Open – 2021, 24-й ракетки мира канадки Лейлы Фернандес, которая ранее завоевала титул WTA-500 в Вашингтоне.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«У Лейлы всё сложилось в Вашингтоне. Я её немножко смотрела. В напряжённые моменты матчей у меня будет вопрос к её удару справа. Сможет ли она с ним справиться на турнире «Большого шлема»? Уж очень у неё открытая хватка, да и подача, мне кажется, она слишком открыто подаёт. В решающие моменты не будет ли она подавать двойные? На турнире «Большого шлема» хочешь не хочешь – ты всегда будешь нервничать в три, а то и в 10 раз больше, чем на любом другом турнире. Это может стать её слабой стороной.

Если бы я была её тренером, делали ли бы что-то с её техникой? Нет. Мне кажется, там сложно что-то сделать, у неё изначально хватка такая. Тут нужно будет понять, как эту её сторону улучшать. Мне кажется, ей будет тяжело, если ей будут медленно под право играть. Потому что за счёт чужой скорости она хорошо играет на контратаках. А если ты ей не будешь давать скорости? [Амели] Моресмо тоже, когда били сильно, на скорости отвечала, но, если играли еле-еле, она сама вообще не могла скорость дать и начинала теряться», — сказала Сафина в эфире «Больше!»

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