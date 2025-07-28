Жоао Фонсека неожиданно проиграл Скулкейту на старте «Мастерса» в Торонто

49-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека не смог выйти во второй круг теннисного «Мастерса» в Торонто (Канада), проиграв на старте турнира американцу Тристану Скулкейту (103-й номер рейтинга) со счётом 6:7, (5:7), 4:6.

Матч продлился 1 час 34 минуты. За время игры Скулкейт сделал 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. Фонсека выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не заработал за мат ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Мастерса в Торонто Тристан Скулкейт сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.