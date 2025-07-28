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Жоао Фонсека — Тристан Скулкейт, результат матча 28 июля 2025, счёт 0:2, 1-й круг Мастерса в Торонто

Жоао Фонсека неожиданно проиграл Скулкейту на старте «Мастерса» в Торонто
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49-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека не смог выйти во второй круг теннисного «Мастерса» в Торонто (Канада), проиграв на старте турнира американцу Тристану Скулкейту (103-й номер рейтинга) со счётом 6:7, (5:7), 4:6.

Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 21:10 МСК
Тристан Скулкейт
103
Австралия
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Жоао Фонсека
49
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Матч продлился 1 час 34 минуты. За время игры Скулкейт сделал 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. Фонсека выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не заработал за мат ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Мастерса в Торонто Тристан Скулкейт сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.

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