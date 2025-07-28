Жоао Фонсека неожиданно проиграл Скулкейту на старте «Мастерса» в Торонто
Поделиться
49-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека не смог выйти во второй круг теннисного «Мастерса» в Торонто (Канада), проиграв на старте турнира американцу Тристану Скулкейту (103-й номер рейтинга) со счётом 6:7, (5:7), 4:6.
Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 21:10 МСК
103
Тристан Скулкейт
Т. Скулкейт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
49
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Матч продлился 1 час 34 минуты. За время игры Скулкейт сделал 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. Фонсека выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не заработал за мат ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге Мастерса в Торонто Тристан Скулкейт сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.
«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2025
-
23:23
-
23:19
-
23:10
-
22:47
-
22:46
-
22:08
-
21:42
-
21:41
-
21:16
-
20:34
-
20:24
-
20:08
-
20:04
-
19:39
-
19:23
-
19:13
-
19:10
-
18:53
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:20
-
17:53
-
17:50
-
16:53
-
16:16
-
15:46
-
14:41
-
13:08
-
13:00
-
12:52
-
12:50
-
12:32
-
12:11
-
11:59