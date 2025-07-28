Лоренцо Музетти рассказал о своей главной цели на вторую половину сезона

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что считает попадание на Итоговый турнир АТР – 2025 в Турине (Италия) одной из главных целей второй половины своего теннисного сезона.

«Безусловно, Турин — моя главная цель. Но, конечно, я не хочу оказывать на себя слишком сильное давление. Мы только в середине сезона, так что впереди ещё много очков, которые можно набрать. Особенно сейчас, во время североамериканского отрезка, где есть два турнира серии «Мастерс» и US Open. Так что одна из моих целей — быть максимально стабильным и постараться набрать как можно больше очков», – приводит слова Музетти пресс-служба АТР.

Итоговый турнир АТР – 2025 пройдёт с 9 по 11 ноября в итальянском Турине.