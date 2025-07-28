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Музетти — о работе итальянской федерации тенниса: инвестиции начинают приносить плоды

Музетти — о работе итальянской федерации тенниса: инвестиции начинают приносить плоды
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о прогрессе теннисной системы в Италии и отметил ключевую роль национальной федерации и организаторов турниров в создании условий для роста молодых игроков.

«У нас действительно отличные инвестиции со стороны итальянской федерации и организаторов турниров в Италии. Есть много различных турниров любого уровня — «фьючерсов», «челленджеров», турниры ATP. Пусть нет «Шлема», но зато есть Итоговый турнир АТР и потрясающий «Мастерс» в Риме.

У нас есть всё, что нужно юниору или теннисисту, чтобы играть и попытаться стать профессионалом. Федерация также вкладывает средства в юниорские программы, чтобы обеспечить игроков всеми необходимыми финансовыми ресурсами. Я думаю, такие инвестиции действительно начинают приносить плоды», – приводит слова Музетти пресс-служба АТР.

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