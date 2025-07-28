Рублёв: не ожидал, что буду выступать в защиту психического здоровья, просто был честным

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что его считают одним из первых игроков в ATP, который начал поднимать вопросы о важности психического здоровья.

«Я не ожидал, что буду выступать в защиту психического здоровья. Меня просто спросили об этом, и я хотел быть честным. Я сделал это не для того, чтобы поделиться этим. Я сделал это для себя, чтобы сказать правду. Вы должны быть более правдивыми с собой, и тогда будете более искренними с другими», — сказал Рублёв на специальном мероприятии в Торонто (Канада), где стартовал турнир серии «Мастерс». Во втором круге соревнований Рублёв (6) сразится с французом Юго Гастоном.