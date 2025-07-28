Рублёв: все сталкиваются с трудностями. Когда у спортсмена проблемы, это видно по ТВ

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв считает, что борьба спортсменов с различными, не относящимися к спорту проблемами зачастую заметна на корте.

«Мне нужно было больше смотреть в лицо себе и тому, кто я есть на самом деле. Это не имело никакого отношения к теннису. Теннис стал для меня толчком.

Все сталкиваются с трудностями. У каждого из сидящих здесь есть свои проблемы. У спортсменов это напоказ. Это видно по телевизору. Видно, что их что-то беспокоит. Люди, которые не занимаются спортом или не знамениты, не замечают это. Дело не в спорте. Все проходят через [похожие вещи]. Просто триггерные моменты у всех разные», — сказал Рублёв на специальном мероприятии в Торонто (Канада), где стартовал турнир серии «Мастерс».