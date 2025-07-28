Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: все сталкиваются с трудностями. Когда у спортсмена проблемы, это видно по ТВ

Рублёв: все сталкиваются с трудностями. Когда у спортсмена проблемы, это видно по ТВ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв считает, что борьба спортсменов с различными, не относящимися к спорту проблемами зачастую заметна на корте.

«Мне нужно было больше смотреть в лицо себе и тому, кто я есть на самом деле. Это не имело никакого отношения к теннису. Теннис стал для меня толчком.

Все сталкиваются с трудностями. У каждого из сидящих здесь есть свои проблемы. У спортсменов это напоказ. Это видно по телевизору. Видно, что их что-то беспокоит. Люди, которые не занимаются спортом или не знамениты, не замечают это. Дело не в спорте. Все проходят через [похожие вещи]. Просто триггерные моменты у всех разные», — сказал Рублёв на специальном мероприятии в Торонто (Канада), где стартовал турнир серии «Мастерс».

Материалы по теме
Медведев попал на чемпиона канадского «Мастерса» и Зверева, Рублёв — на Фрица. Обзор сетки
Медведев попал на чемпиона канадского «Мастерса» и Зверева, Рублёв — на Фрица. Обзор сетки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android