Определился первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Торонто

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 11-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Им стал 126-я ракетка мира из Франции Юго Гастон.

В матче первого круга Гастон встречался с 72-й ракеткой мира из Италии Маттией Беллуччи. Маттия выиграл первый сет со счётом 6:3, второй остался за Юго (6:4). В решающем сете Гастон забрал два гейма подряд на старте, после чего итальянец снялся с поединка.

Встреча Гастона с Беллуччи продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Юго два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маттии четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.