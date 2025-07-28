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Определился первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Торонто

Определился первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Торонто
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Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, 11-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Им стал 126-я ракетка мира из Франции Юго Гастон.

Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Маттия Беллуччи
72
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		4 0
3 		6 2
         
Юго Гастон
126
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

В матче первого круга Гастон встречался с 72-й ракеткой мира из Италии Маттией Беллуччи. Маттия выиграл первый сет со счётом 6:3, второй остался за Юго (6:4). В решающем сете Гастон забрал два гейма подряд на старте, после чего итальянец снялся с поединка.

Встреча Гастона с Беллуччи продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Юго два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Маттии четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Сетка «Мастерса» в Торонто (2025)
Календарь «Мастерса» в Торонто (2025)
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