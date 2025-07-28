Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Монреале, где сразится с Самсоновой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче первого круга Осака (ныне 49-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2 обыграла Арьяну Арсено (Q).

Встреча Осаки с Арсено продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Наоми два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Арьяны ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей Осаки в Монреале станет 16-я ракетка мира, представительница России Людмила Самсонова (13).