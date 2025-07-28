Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Монреале, где сразится с Самсоновой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 22:25 МСК
515
Арьяна Арсено
А. Арсено
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
49
Наоми Осака
Н. Осака
В матче первого круга Осака (ныне 49-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2 обыграла Арьяну Арсено (Q).
Встреча Осаки с Арсено продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Наоми два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Арьяны ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующей соперницей Осаки в Монреале станет 16-я ракетка мира, представительница России Людмила Самсонова (13).
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