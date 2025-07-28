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Маркос Гирон — Адриан Маннарино, результат матча 28 июля 2025, счет 0:2, 1-й круг Мастерса в Торонто

Адриан Маннарино вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Гирона
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94-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в стартовом матче турнира американца Маркоса Гирона (59-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 22:25 МСК
Маркос Гирон
59
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Адриан Маннарино
94
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Матч продлился 1 час 29 минут. За время игры Маннарино сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Гирон выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт за матч.

Во втором круге «Мастерса» в Торонто Адриан Маннарино сыграет с американцем Беном Шелтоном, посеянным на турнире под четвёртым номером.

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