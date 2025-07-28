Адриан Маннарино вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Гирона
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94-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино вышел во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в стартовом матче турнира американца Маркоса Гирона (59-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 22:25 МСК
59
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
94
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Матч продлился 1 час 29 минут. За время игры Маннарино сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Гирон выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт за матч.
Во втором круге «Мастерса» в Торонто Адриан Маннарино сыграет с американцем Беном Шелтоном, посеянным на турнире под четвёртым номером.
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