«Выматывает морально». Пегула высказалась о продолжительных турнирах в календаре

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о том, насколько для неё не всегда удобно играть продолжительные турниры, отметив, что такое расписание может выматывать игроков.

«Если честно, мне нравятся турниры покороче (смеётся). Нравится, когда всё проходит быстрее. Такое ощущение, что ты просто выходишь, играешь — и всё, закончил. Иногда, когда турнир очень длинный, он кажется очень долгим, особенно если он идёт перед «Большим шлемом». Но мне всё равно интересно участвовать.

Я не фанат турниров, которые длятся две недели. Это бывает очень тяжело. Всё-таки «Шлемы» идут две недели, а теперь почти каждый турнир становится чем-то вроде «Шлема» — это выматывает морально. Надеюсь, что турниры в Монреале и Цинциннати будут чем-то средним, компромиссом, так сказать», – сказала Пегула на пресс-конференции турнира в Монреале.

«Тысячник» в Монреале (Канада) проходит с 27 июля по 7 августа. В отличие от остальных турниров сезона, его финальный матч состоится в середине недели, а не на выходных.