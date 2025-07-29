«Спартак» вручил Диане Шнайдер именную футболку

Московский футбольный клуб «Спартак» вручил именную футболку серебряному призёру Олимпиады-2024 в паре, 17-й ракетке мира российской теннисистке Диане Шнайдер с номером «24».

Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

Отметим, что ранее другой клуб РПЛ – «Акрон» (Тольятти) – называл себя «любимым» клубом Шнайдер. Дело в том, что Диана родом из Жигулёвска (Самарская область). Шнайдер посещала тренировки и встречи «Акрона».

В данный момент Шнайдер находится в Монреале (Канада), где проходит хардовый турнир категории WTA-1000. В стартовом для себя матче Диана сразится с 39-й ракеткой мира, чешской теннисисткой Мари Боузковой. Он пройдёт завтра, 29 июля.