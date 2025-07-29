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Паолини назвала тренера, которого пригласила поработать на североамериканскую часть сезона

Паолини назвала тренера, которого пригласила поработать на североамериканскую часть сезона
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Финалистка Уимблдона-2024, девятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, что пригласила поработать в качестве тренера на североамериканском отрезке хардового сезона действующего теннисиста итальянца Федерико Гайо (1458-й номер рейтинга).

«В Монреале я буду работать вместе с Федерико Гайо, он будет мне помогать в Цинциннати и на US Open. В то же время я смотрю по сторонам, и мы с командой стараемся всё грамотно организовать в тренировочном плане. Посмотрим, что приготовит нам будущее», – сказала Паолини на пресс-конференции турнира в Монреале.

Известно, что Гайо официально не завершил карьеру в профессиональном туре, однако он не принимал участия в розыгрыше турниров с 2024 года

Паолини начнёт «тысячник» в «Монреале» с матча второго круга, где сыграет с японкой Аои Ито, попавшей в основную сетку турнира через квалификацию.

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