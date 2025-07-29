Тейлор Фриц раскритиковал правила АТР по участию в обязательных турнирах

Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о непростом календаре турниров.
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«Сейчас непростое время года, потому что нет ни одной недели, когда имело бы смысл сделать перерыв. Соревнований очень много, и, если честно, на прошлой неделе — хотя мне нравится Вашингтон, нравится этот турнир, возможно, стоило отказаться от участия. Но есть новое правило: ты обязан сыграть определённое количество турниров категории ATP 500, иначе тебе в рейтинг ставят ноль. А я получил травму в начале сезона и пропустил два турнира 500-й категории, так что был вынужден сыграть в Вашингтоне, чтобы выполнить норму.
Откровенно говоря, не думаю, что это удачное правило. В начале года у меня была травма, и тогда неделя отдыха пошла бы мне на пользу. Многие ребята сейчас делают ставку на US Open и не хотят загонять себя, участвуя в этом турнире, потом в Цинциннати, а потом выходить измотанными на US Open. Всё зависит от приоритетов. Для меня, как для североамериканца, этот турнир важен и приносит удовольствие, но я понимаю, что европейцам может быть тяжело, и они логично отдают приоритет US Open», — приводит слова Фрица Punto de Break.
В первом круге турнира в Торонто Фриц встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
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