Эжени Бушар с победы стартовала на турнире в Монреале
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Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла колумбийку Эмилиану Аранго со счётом 6:4, 2:6, 6:2.
Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 02:10 МСК
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 1
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82
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Продолжительность встречи составила 2 час 16 минут. За это время Бушар сделала два эйса, допустила две двойне ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Аранго одна подача навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге турнира Бушар встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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