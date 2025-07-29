Эжени Бушар с победы стартовала на турнире в Монреале

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла колумбийку Эмилиану Аранго со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 час 16 минут. За это время Бушар сделала два эйса, допустила две двойне ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Аранго одна подача навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге турнира Бушар встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.