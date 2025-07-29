Потапова проиграла в первом круге турнира в Монреале

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла 94-ому номеру рейтинга хорватской спортсменке Антонии Ружич в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Россиянка сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из девяти. В следующем круге хорватская теннисистка встретится с 11-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Напомним, турнир проходит с 27 июля по седьмое августа в Монреале. Призовой фонд соревнования составляет $ 5 152 599.