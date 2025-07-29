Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова проиграла в первом круге турнира в Монреале

Потапова проиграла в первом круге турнира в Монреале
Комментарии

44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла 94-ому номеру рейтинга хорватской спортсменке Антонии Ружич в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:2, 5:7, 0:6.

Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 03:55 МСК
Антония Ружич
94
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 0
         
Анастасия Потапова
44
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Матч продолжался 1 час 46 минут. Россиянка сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из девяти. В следующем круге хорватская теннисистка встретится с 11-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Напомним, турнир проходит с 27 июля по седьмое августа в Монреале. Призовой фонд соревнования составляет $ 5 152 599.

Календарь турнира в Монреале
Турнирная сетка Монреаля
Материалы по теме
Фото
«Следующая остановка — Монреаль!» Потапова полетела в Канаду для участия в «тысячнике»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android