Потапова проиграла в первом круге турнира в Монреале
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44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла 94-ому номеру рейтинга хорватской спортсменке Антонии Ружич в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:2, 5:7, 0:6.
Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 03:55 МСК
94
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|7
|6
|
|5
|0
44
Анастасия Потапова
А. Потапова
Матч продолжался 1 час 46 минут. Россиянка сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из девяти. В следующем круге хорватская теннисистка встретится с 11-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
Напомним, турнир проходит с 27 июля по седьмое августа в Монреале. Призовой фонд соревнования составляет $ 5 152 599.
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