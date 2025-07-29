Фриц назвал условия, при которых можно обыграть Синнера и Алькараса

Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о конкуренции с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«Нельзя отрицать, что они выступают выше среднего — оба действительно превосходят остальных, и это справедливое утверждение. Но при определённых условиях, например, если корт достаточно быстрый, я считаю, что их можно обыграть. Несколько игроков способны победить их, если всё сложится удачно и если они сами покажут не лучший теннис. У нас такой вид спорта, где всё решают тончайшие детали», — приводит слова Фрица Punto de Break.

В первом круге турнира в Торонто Фриц встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.